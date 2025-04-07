Российский производитель спецодежды выкупил фабрики «Глории Джинс»

Производитель спецодежды «Булава» приобрёл четыре фабрики «Глории Джинс» в Усть-Донецке, Красном Сулине, Гуково и Зверево в Ростовской области. Об этом пишет «Интерфакс», ссылаясь на заявление Министерства региональной политики и массовых коммуникаций региона.

По данным агентства, фабрики работают в одну смену и выпускают демисезонную одежду. Новый инвестор намерен автоматизировать производственные площадки и обновить оборудование. Вице-губернатор Ростовской области Игорь Сорокин добавил, что принадлежавшие ранее «Глории Джинс» фабрики в Зернограде, Сальске и станице Егорлыкская также переданы новому инвестору — ИП Роговой. По его словам, рабочие места на произведственных площадках сохранены.

«Сохранение рабочих мест и производственного потенциала — приоритетная задача, которую перед промышленным блоком правительства ставит глава региона Юрий Слюсарь», — указал Сорокин.