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Регион
7 апреля, 11:00

Российский производитель спецодежды выкупил фабрики «Глории Джинс»

Компания «Булава» купила четыре фабрики «Глории Джинс» в Ростовской области

Покупатели в магазине. Обложка © ТАСС / Андрей Любимов

Покупатели в магазине. Обложка © ТАСС / Андрей Любимов

Производитель спецодежды «Булава» приобрёл четыре фабрики «Глории Джинс» в Усть-Донецке, Красном Сулине, Гуково и Зверево в Ростовской области. Об этом пишет «Интерфакс», ссылаясь на заявление Министерства региональной политики и массовых коммуникаций региона.

По данным агентства, фабрики работают в одну смену и выпускают демисезонную одежду. Новый инвестор намерен автоматизировать производственные площадки и обновить оборудование. Вице-губернатор Ростовской области Игорь Сорокин добавил, что принадлежавшие ранее «Глории Джинс» фабрики в Зернограде, Сальске и станице Егорлыкская также переданы новому инвестору — ИП Роговой. По его словам, рабочие места на произведственных площадках сохранены.

«Сохранение рабочих мест и производственного потенциала — приоритетная задача, которую перед промышленным блоком правительства ставит глава региона Юрий Слюсарь», — указал Сорокин.

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Напомним, что в январе 2025 года «Глория Джинс» закрыла фабрики в двух городах Ростовской области. Предприятия являлись убыточными, отметил основатель и председатель совета директоров «Глории Джинс» Владимир Мельников.

Дарья Нарыкова
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