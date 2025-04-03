Dior и Prada отказались от аренды нескольких магазинов в России
Бутик Prada. Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев
Французский модный дом Christian Dior и итальянская группа Prada (включающая бренды Prada и Miu Miu) решили прекратить аренду ряда своих магазинов в России и сократили количество сотрудников. Однако некоторые помещения остаются в их распоряжении, сообщает РБК.
Как выяснили наши коллеги, Dior уменьшил количество своих магазинов в России вдвое, а Prada отказалась от аренды точки в московском ЦУМе.
Три года назад обе компании объявили о приостановке работы своих бутиков в стране и закрыли несколько магазинов в Москве и Санкт-Петербурге. В бухгалтерской отчётности российского подразделения Dior указано, что на конец прошлого года у бренда было 4 магазина в Москве. По сравнению с 2023 годом их количество сократилось в два раза. На сайте французского дома указаны 4 закрытых бутика: в ГУМе на Красной площади, в ЦУМе на Петровке, в Столешниковом переулке и в ТК «Времена года» на Кутузовском проспекте.
Ранее Life.ru сообщал, что бренд Victoria's Secret, известный продажей нижнего белья, рассматривает возможность возвращения на российский рынок. Компания подала две заявки на регистрацию товарного знака в Роспатент. В соответствии с документами планируется производить и продавать в России нижнее бельё, спортивную одежду, косметику и другие товары, которые были доступны до 2022 года.