Dior и Prada отказались от аренды нескольких магазинов в России

Три года назад обе компании объявили о приостановке работы своих бутиков в стране и закрыли несколько магазинов в Москве и Санкт-Петербурге. В бухгалтерской отчётности российского подразделения Dior указано, что на конец прошлого года у бренда было 4 магазина в Москве. По сравнению с 2023 годом их количество сократилось в два раза. На сайте французского дома указаны 4 закрытых бутика: в ГУМе на Красной площади, в ЦУМе на Петровке, в Столешниковом переулке и в ТК «Времена года» на Кутузовском проспекте.