ФАС проверит обоснованность подорожания цен на изделия бренда Barilla

Федеральная антимонопольная служба проверит обоснованность подорожания цен на изделия бренда Barilla. В связи с этим ФАС направила запрос «Барилла Рус». Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«В связи с информацией в СМИ о планируемом повышении цен «Барилла Рус» на выпускаемую продукцию ведомство запросило у организации данные об объёмах производства, реализации и ввозе товара в Россию, средневзвешенной себестоимости, оптово-отпускных ценах, рентабельности и калькуляции затрат с января 2024 года», — говорится в сообщении.

Служба примет меры антимонопольного реагирования по результатам анализа при наличии оснований для этого.