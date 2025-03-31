ФАС проверит обоснованность подорожания цен на изделия бренда Barilla
ФАС направила запрос «Барилла Рус» в связи с планируемым повышением цен
ФАС проверит обоснованность подорожания цен на изделия бренда Barilla, Обложка © Life.ru / Kandinsky 3.1
Федеральная антимонопольная служба проверит обоснованность подорожания цен на изделия бренда Barilla. В связи с этим ФАС направила запрос «Барилла Рус». Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
«В связи с информацией в СМИ о планируемом повышении цен «Барилла Рус» на выпускаемую продукцию ведомство запросило у организации данные об объёмах производства, реализации и ввозе товара в Россию, средневзвешенной себестоимости, оптово-отпускных ценах, рентабельности и калькуляции затрат с января 2024 года», — говорится в сообщении.
Служба примет меры антимонопольного реагирования по результатам анализа при наличии оснований для этого.
Ранее Life.ru сообщал, что ФАС изучит наценки на социально значимые продукты в торговых сетях России. Служба направила запросы в 36 крупнейших торговых сетей РФ и на две онлайн-платформы относительно средневзвешенных закупочных и розничных цен, а также объёмов закупок и продаж по 29 категориям продовольственных товаров. К ним относятся помидоры, огурцы, макаронные изделия, а также сыры разных сортов. В случае выявления недобросовестных практик будут приняты необходимые меры.