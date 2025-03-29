Victoria's Secret может вернуться в Россию

Компания Victoria's Secret, специализирующаяся на продаже нижнего белья, может возобновить свою деятельность в России. Бренд подал две заявки на регистрацию товарного знака в Роспатент, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные ведомства.

Заявки были поданы 24 и 25 марта, и в качестве заявителя указана «Викториа'с Сикрет Сторс Брэнд Менеджмент». Согласно представленным документам, компания намерена производить и реализовывать в России нижнее бельё, спортивную одежду, косметику и другие товары, которые можно было найти на прилавках бренда до 2022 года.