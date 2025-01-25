Крупнейший российский производитель одежды закрывает фабрики из-за убытков

Швейные фабрики производителя одежды «Глория Джинс» (GJ) закрываются сразу в двух городах Ростовской области — Шахтах и Новошахтинске. Сотрудникам уже направили уведомления об увольнениях, передаёт «Интерфакс».

Основатель и председатель совета директоров «Глории Джинс» Владимир Мельников подтвердил информацию о закрытии фабрик. В разговоре с «Город N» он заявил, что предприятия являлись убыточными. По данным депутата Госдумы Екатерины Стенякиной, компания может закрыть фабрики ещё в двух городах Ростовской области. Она написала письмо в Минпромторг, заявив, что нельзя допустить ухода производства на азиатские фабрики.