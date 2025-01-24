В России упали продажи телевизоров на фоне скачка ценников

В России на 11,3% упали продажи телевизоров по итогам 2024 года. Об этом сообщает «Коммерсант», ссылаясь на данные директора департамента КБТ «Марвел-Дистрибуции» Ларисы Сениной.

В статье говорится, что всего в России было продано 7,8 миллиона устройств на 234,4 миллиарда рублей. По словам Сениной, снижению продаж предшествовал их значительный прирост в 2023 году. Это указывает на стабилизацию спроса, а не на падение, указала специалист.

Директор по стратегическому развитию контрактного производителя телевизоров STI Group Кирилл Скворцов предположил, что снижение спроса на эти устройства заставит российские предприятия сокращать производство. По его словам, заводы сталкиваются чаще всего с проблемой закупок комплектующих в Китае.

«Снижение числа покупок связано со всё более недоступными кредитами для потребителя и подорожавшей техникой: в среднем за год телевизоры подорожали на 10–15%», — указал руководитель департамента закупок дистрибутора 3Logic Group Максим Родионов.

Кроме того, на рынке в настоящее время отсутствуют яркие новинки, что может сказываться на продажах телевизоров. Эксперты прогнозируют, что к концу 2025 года продажи устройств могут ещё упасть на 5-7% из-за роста цен. Однако специалисты не исключают, что может возникнуть резкий спрос при стабилизации курса валют.