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14 января, 10:41

Россиянам рассказали, как изменятся цены на технику в 2025 году

Аналитик Муртазин предупредил россиян о подорожании техники в 2025 году

В 2025 году ожидается рост цен как на мобильные устройства, так и на крупную технику. Тенденция сохранится с минувшего года, уверен главный аналитик исследовательской компании Эльдар Муртазин. Он раскрыл два возможных сценария проседания рынка электроники и увеличения стоимости товаров.

«Самый оптимистичный сценарий: просядет на 5-7% в штуках, в деньгах даже подрастёт. Пессимистичный: просядет на 20-25%. Но тогда это значит, что в деньгах средняя цена товара вырастет где-то на треть — на 30-35%», — отметил эксперт.

Собеседник URA.ru добавил, что в условиях, когда производители и продавцы борются за покупателей, пытаясь сохранить объёмы продаж, один и тот же товар может иметь разные цены. Он рекомендовал выбирать технику особенно тщательно. При этом на «сером рынке» будет самая низкая стоимость (разница до 3-40%), однако придётся учитывать гарантийные риски, подчеркнул аналитик.

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Борис Эльфанд
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