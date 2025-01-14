Россиянам рассказали, как изменятся цены на технику в 2025 году

В 2025 году ожидается рост цен как на мобильные устройства, так и на крупную технику. Тенденция сохранится с минувшего года, уверен главный аналитик исследовательской компании Эльдар Муртазин. Он раскрыл два возможных сценария проседания рынка электроники и увеличения стоимости товаров.

«Самый оптимистичный сценарий: просядет на 5-7% в штуках, в деньгах даже подрастёт. Пессимистичный: просядет на 20-25%. Но тогда это значит, что в деньгах средняя цена товара вырастет где-то на треть — на 30-35%», — отметил эксперт.