От холодильников до блендера: Россиян предупредили о росте цен на бытовую технику в 2025-м

Стоимость бытовой техники в России в 2025 году может значительно вырасти. Причины для этого — повышение ключевой ставки, рост валютных курсов и увеличенные расходы на логистику. Также к этому могут привести изменения в требованиях Минприроды РФ к продукции с хладагентами, отметила доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская.

По данным Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС), с момента начала 2024 года наблюдается устойчивый рост цен на различные бытовые приборы. Например, микроволновки подорожали на 7%, блендеры — на 6,5%, а стоимость бытовых плит увеличилась на 9,5%. Эксперт отметила, что в онлайн-торговле средний чек на микроволновки вырос на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом, несмотря на рост цен, спрос на эту продукцию продолжает увеличиваться.

Предполагается, что в 2025 году особенно сильно подорожают холодильники, так как изменения Минприроды в правилах импорта продукции могут привести к дефициту этой техники на рынке. Импортёрам будет труднее и дороже лицензировать продукцию для поставок в Россию, что, естественно, отразится на стоимости товаров для потребителей.

«Стоимость бытовой техники в России может вырасти в среднем на 10–20%. Это связано с повышением ключевой ставки Банка России, ростом курса иностранных валют и логистических затрат. Некоторые компании уже анонсировали повышение цен», — заключила Лебединская.