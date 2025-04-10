Состояние богатейших людей мира рекордно выросло из-за приостановки пошлин Трампа
Bloomberg: Состояние богатейших людей мира увеличилось на $304 млрд
Американский миллиардер Илон Маск. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alessia Pierdomenico
Состояние самых богатых людей планеты резко выросло после решения администрации США временно отложить повышение импортных пошлин. Согласно данным «Индексу миллиардеров» Bloomberg, совокупный капитал предпринимателей увеличился на рекордные 304 миллиарда долларов всего за один день.
Наибольшую выгоду извлекли владельцы крупнейших технологических компаний. Основатель Tesla Илон Маск стал богаче на 36 миллиардов долларов благодаря 23-% скачку акций его компании. Глава Meta* Марк Цукерберг увеличил своё состояние на 26 миллиардов, а CEO Nvidia Дженсен Хуанг — на 15,5 млрд долларов.
Этот финансовый скачок стал самым значительным за всю историю «Индекса миллиардеров», превысив предыдущий рекорд марта 2022 года. Тогда состояние миллиардеров выросло на 233 миллиарда после решения ФРС о повышении процентных ставок.
Напомним, накануне президент Штатов Дональд принял решение отложить введение новых торговых тарифов для более чем 75 стран. Криптовалютный рынок отреагировал на этом резким рывком биткиона вверх — цифровая валюта укрепилась на 7%. В американской прессе внезапную уступчивость главы Белого дома объясняют тем, что его тревожит риск роста паники среди граждан США.