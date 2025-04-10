Состояние богатейших людей мира рекордно выросло из-за приостановки пошлин Трампа

Состояние самых богатых людей планеты резко выросло после решения администрации США временно отложить повышение импортных пошлин. Согласно данным «Индексу миллиардеров» Bloomberg, совокупный капитал предпринимателей увеличился на рекордные 304 миллиарда долларов всего за один день.

Наибольшую выгоду извлекли владельцы крупнейших технологических компаний. Основатель Tesla Илон Маск стал богаче на 36 миллиардов долларов благодаря 23-% скачку акций его компании. Глава Meta* Марк Цукерберг увеличил своё состояние на 26 миллиардов, а CEO Nvidia Дженсен Хуанг — на 15,5 млрд долларов.