Китай из-за торговой войны Трампа сократит импорт фильмов из США

На фоне введённых США пошлин Китай планирует уменьшить объём импорта американских фильмов. Об этом сообщили в Национальном управлении по делам кинематографии КНР.

«Ошибочные действия правительства США по злоупотреблению пошлинами в отношении Китая неизбежно приведут к дальнейшему снижению благосклонности внутренней аудитории к американским фильмам», — говорится в заявлении управления.