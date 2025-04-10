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Регион
10 апреля, 11:21

Китай из-за торговой войны Трампа сократит импорт фильмов из США

На фоне введённых США пошлин Китай планирует уменьшить объём импорта американских фильмов. Об этом сообщили в Национальном управлении по делам кинематографии КНР.

«Ошибочные действия правительства США по злоупотреблению пошлинами в отношении Китая неизбежно приведут к дальнейшему снижению благосклонности внутренней аудитории к американским фильмам», — говорится в заявлении управления.

Уточняется, что Китай намерен следовать рыночным принципам, учитывать предпочтения зрителей и постепенно уменьшать объём импорта фильмов из США.

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Напомним, что Трамп со 2 апреля ввёл новую систему торговых тарифов для стран по всему миру, но не для России. В отношении Китая стали действовать тарифы в 104%. Пекин не стал игнорировать ограничения и объявил о повышении пошлин на американский импорт до 84%. Позже хозяин Овального кабинета заявил о намерении повысить торговые пошлины для Китая до 125%.

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Shutterstock / FOTODOM / Michael Gathiaka

Александра Мышляева
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