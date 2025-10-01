Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Регион
1 октября, 00:11

Россия возглавила Совбез ООН в месяц 80-летия организации

Обложка © Telegram / МИД России

Россия вновь возглавила один из ключевых органов международной политики – Совет Безопасности ООН. Символично, что это произошло именно в октябре, когда всемирная организация отмечает 80 лет со дня своего основания.

Программу работы Совбеза представит постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на пресс-конференции в штаб-квартире организации. В его обязанности входит составление предварительной повестки на месяц, согласование внеплановых заседаний и контроль за порядком работы Совета.

Россия приняла председательство у Южной Кореи и в ноябре передаст его Сьерра-Леоне. В последний раз Москва координировала работу Совбеза в июле 2024 года. В этот раз дата особенно значима: именно 24 октября 1945 года Советский Союз внёс ратификационную грамоту, обеспечив вступление в силу Устава ООН.

Совет Безопасности проводит в среднем около 20 заседаний в месяц. В сентябре орган отметил собственный юбилей – 10 тысяч заседаний и почти 2,8 тысячи принятых резолюций.

Ранее Life.ru писал, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подвёл итоги работы Сергея Лаврова на юбилейной Генассамблее ООН. Он отметил, что у министра была напряжённая, но результативная повестка. По словам Пескова, выступления главы МИД оказались «насыщенными и содержательными».

BannerImage
Юния Ларсон
