30 сентября, 10:02

«Напряженнейшая работа»: Песков подвёл итоги выступлений Лаврова на юбилейной сессии ООН

Песков: Работа Лаврова на 80-й Генассамблее ООН была напряжённой и успешной

Обложка © Life.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высоко оценил работу главы МИД РФ Сергея Лаврова на 80-й Генеральной Ассамблее ООН.

«Напряженнейшая работа, конечно же. Очень позитивно оцениваются все результаты. Результаты действительно насыщенные, содержательные», — сказал Песков журналистам, подводя итоги.

Юбилейная 80-я сессия Генассамблеи открылась 9 сентября. Неделя высокого уровня и общие прения прошли с 23 по 27 сентября, а также 29 сентября. Российскую делегацию представлял министр иностранных дел Сергей Лавров. В ходе выступления он заявил, что любые попытки западных стран уничтожать воздушные цели над российской территорией повлекут за собой серьёзную ответную реакцию. Глава МИД подчеркнул, что Россия оставляет за собой право предпринимать любые действия в отношении летательных аппаратов, находящихся в её воздушном пространстве.

