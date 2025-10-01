Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 октября, 04:50

Минюст лишил украинца гражданства США за контрабанду оружия

Обложка © Freepik / freepik

Обложка © Freepik / freepik

Министерство юстиции США начало процедуру лишения гражданства уроженца Украины Владимира Волгаева. Его обвиняют в скрытии фактов о причастности к контрабанде более тысячи компонентов огнестрельного оружия за границу.

В министерстве заявили, что Соединённые Штаты предоставили Волгаеву защиту, жильё и гражданство. Однако он использовал эти преимущества со злым умыслом, включая мошенничество в отношении федеральных агентств, которые предоставили ему льготы. Власти отметили, что не будут поддерживать такое поведение и позволять ему сохранить гражданство США, которое, по их мнению, он не заслуживал изначально.

Трамп в Верховном суде добивается запрета на выдачу гражданства США по рождению
Трамп в Верховном суде добивается запрета на выдачу гражданства США по рождению

Ранее Life.ru сообщал, как в Москве суд арестовал слесаря с двойным гражданством России и Израиля. Ему предъявили обвинения в теракте и вандализме. Известно, что мужчина работал на предприятии оборонной промышленности, но детали его дела не раскрываются.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • США
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar