В Москве суд арестовал слесаря с двойным гражданством по обвинению в терроризме

Слесарь-сборщик, которому в Москве предъявлены обвинения в теракте и вандализме, обладает двойным гражданством – российским и израильским. Об этом сообщает РИА «Новости».



Защита подсудимого пыталась убедить суд в том, что наличие израильского паспорта не должно автоматически влечь за собой заключение под стражу, и настаивала на альтернативных мерах пресечения. Однако суд, посчитав, что существует риск сокрытия обвиняемого, принял решение о его аресте.

Известно, что мужчина трудился слесарем на предприятии оборонной промышленности, но подробности его дела не раскрываются.

По предварительной информации, вменяемое преступление связано с происшествием у здания пограничного управления ФСБ в Магадане. Ранее двое неустановленных лиц распылили там химическое вещество, которое повредило краску припаркованного автомобиля, обнажив металл. Следствие полагает, что московский слесарь был одним из участников этого инцидента, что стало причиной предъявления ему серьёзных обвинений.