Минтранс запретил проход гражданских судов в бухте Улисс во Владивостоке

Министерство транспорта России ввело запрет на плавание в бухте Улисс во Владивостоке для всех гражданских судов. Исключение составляют только получившие разрешение суда, а также корабли Военно-морского флота России. Эта информация появилась в приказе министерства, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

В документе указано, что запрет установили в соответствии с пунктом 2 статьи 15 ФЗ «О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне РФ» и в интересах обороны и безопасности страны. Это касается района в акватории бухты Улисс залива Петра Великого Японского моря.

Суда, которые хотят пройти через этот район, должны получить разрешение от капитана порта Владивосток.

Ранее Life.ru сообщал, что власти Эстонии продлили запрет на полёты вдоль границы с Россией и Латвией до 23 октября. Ограничение касается всех воздушных судов, включая беспилотные летательные аппараты.