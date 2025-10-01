Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Регион
1 октября, 04:13

Минтранс запретил проход гражданских судов в бухте Улисс во Владивостоке

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ioanuverdeanu

Министерство транспорта России ввело запрет на плавание в бухте Улисс во Владивостоке для всех гражданских судов. Исключение составляют только получившие разрешение суда, а также корабли Военно-морского флота России. Эта информация появилась в приказе министерства, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

В документе указано, что запрет установили в соответствии с пунктом 2 статьи 15 ФЗ «О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне РФ» и в интересах обороны и безопасности страны. Это касается района в акватории бухты Улисс залива Петра Великого Японского моря.

Суда, которые хотят пройти через этот район, должны получить разрешение от капитана порта Владивосток.

