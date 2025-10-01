Интервидение
1 октября, 08:11

Владимир Зеленский попал в базу «Миротворца»* за предательство Украины

В базу экстремистского сайта Миротворец* попал Владимир Зеленский

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Richard Juilliart

В базу данных «Миротворца»* занесли ещё одного мужчину по имени Владимир Зеленский. Это тёзка главы киевского режима, однако у них совпадает в том числе и год рождения, обратил внимание «Постньюс».

На сайте указано, что этот Владимир Зеленский пытался подорвать территориальную целостность Украины и нарушил государственную границу. Также ему приписывают действия, направленные на узаконивание захвата и оккупации страны «российско‑фашистскими захватчиками». Кроме того, его обвиняют в поддержке России и гибели граждан Украины.

Кстати, за последние дни в список внесены сразу трое таких Владимиров Александровичей Зеленских.

Ещё 13 российских детей включили в базу украинского Миротворца*
Ранее Life.ru рассказывал, что известный российский хоккеист Павел Дацюк был внесён в базу данных «Миротворца»*. Его обвинили в «покушении на целостность» Украины и прочих грехах из-за хоккейного матча в память о сотрудниках организации «Газпром добыча Уренгой», погибших на СВО.

