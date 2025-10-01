Интервидение
1 октября, 09:53

«Жду мощной конкуренции»: Машков рассказал о соперничестве среди молодых актёров

Машков: Творческая конкуренция среди актёров помогает поддержать интерес зрителя

Владимир Машков. Обложка © РИА Новости / Кристина Кормилицына

Творческая конкуренция среди молодых актёров создаётся прежде всего в интересах зрителя, заявил народный артист России Владимир Машков. Он уверен, что именно в условиях профессионального соперничества и стремления к совершенству формируется тот особый творческий потенциал, который вызывает искренний интерес у публики.

Владимир Машков рассказал о соперничестве среди актёров. Видео © Пятый канал

Как отметил художественный руководитель Московского театра Олега Табакова и театра «Современник», недавно завершился отбор нового курса, состоящего из 25 перспективных студентов со всех регионов страны. И среди них Машков ждёт сильной конкуренции.

«Я каждый раз смотрю на них и жду вот этой мощной конкуренции друг к другу», — подчеркнул собеседник Пятого канала.

Ранее Владимир Машков заявил, что больше не рассматривает предложения о съёмках в кино. Сейчас он занимает позицию председателя Союза театральных деятелей, весь его график плотно забит, а на участие в фильмах совсем не остаётся времени.

