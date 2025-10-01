Принцесса Анна, сестра британского короля Карла III, передала Владимиру Зеленскому личное письмо монарха. Об этом сообщает газета The Telegraph.

«Принцесса вручила Зеленскому запечатанный конверт с красным королевским гербом на обороте, в котором, вероятно, находилось личное письмо от короля», — отмечает издание.

Напомним, что в 2022 году экс-премьер Британии Борис Джонсон сорвал выполнение стамбульских договорённостей Москвы и Киева. Президент Владимир Путин утверждал, что именно он убедил Киев отказаться от мирных переговоров и продолжать войну.