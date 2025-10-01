Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 октября, 09:53

Тайное письмо с гербом: Британская принцесса вручила Зеленскому послание от Карла III

The Telegraph: Принцесса Анна передала Зеленскому письмо от короля Карла III

Обложка © Getty Images / Thomas Peter

Обложка © Getty Images / Thomas Peter

Принцесса Анна, сестра британского короля Карла III, передала Владимиру Зеленскому личное письмо монарха. Об этом сообщает газета The Telegraph.

«Принцесса вручила Зеленскому запечатанный конверт с красным королевским гербом на обороте, в котором, вероятно, находилось личное письмо от короля», — отмечает издание.

Напомним, что в 2022 году экс-премьер Британии Борис Джонсон сорвал выполнение стамбульских договорённостей Москвы и Киева. Президент Владимир Путин утверждал, что именно он убедил Киев отказаться от мирных переговоров и продолжать войну.

Британская принцесса Анна приехала к Зеленскому в Киев с загадочным конвертом
Британская принцесса Анна приехала к Зеленскому в Киев с загадочным конвертом

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Марина Фещенко
  • Новости
  • Владимир Зеленский
  • Великобритания
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar