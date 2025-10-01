Интервидение
1 октября, 07:26

Британская принцесса Анна приехала к Зеленскому в Киев с загадочным конвертом

Обложка © Getty Images / Pool

Владимир Зеленский провёл встречу с младшей сестрой короля Великобритании Карла III, единственной дочерью королевы Елизаветы II и принца Филиппа. Принцесса Анна приехала в Киев с необъявленным визитом, сообщает британское издание The Telegraph.

«Принцесса Анна встретилась с Владимиром Зеленским во время визита на Украину», — говорится в публикации.

В рамках визита британская принцесса посетила Центр защиты прав детей. Она также выразила поддержку украинским семьям, пострадавшим в результате конфликта, пожала руку Зеленскому и передала ему конверт с красным королевским гербом, предположительно содержащий личное послание от короля Карла III.

Напомним, что в середине сентября Украину с неожиданным визитом посетил принц Гарри. Он вместе с представителями своего фонда Invictus Games Foundation прибыл в Киев для детального обсуждения новых проектов, направленных на поддержку реабилитации раненых военнослужащих. Герцог Сассекский заявил о своём стремлении оказать всевозможную помощь в процессе восстановления солдат.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

