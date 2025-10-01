Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 октября, 10:47

Самолёт ВВС Италии разбился в районе национального парка Чирчео

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Karolis Kavolelis

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Karolis Kavolelis

Учебно-тренировочный самолёт ВВС Италии T-260B потерпел крушение во вторник утром в ходе планового тренировочного вылета. Об инциденте официально сообщило командование военно-воздушных сил республики.

«Самолёт упал по неустановленным пока причинам недалеко от Национального парка Чирчео. На борту находились двое военных», — отмечается в сообщении.

Мужчина поругался с женой и насмерть разбился во время прыжка с парашютом в Подмосковье
Мужчина поругался с женой и насмерть разбился во время прыжка с парашютом в Подмосковье

Ранее Life.ru сообщал, что легкомоторное воздушное судно Ан-2 потерпело крушение в Ростовской области во время проведения сельскохозяйственных операций. Трагедия развернулась недалеко от станции Волгодонской на полях АО «Родник». К сожалению, пилот, управлявший самолётом, не выжил.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Италия
  • Авиакатастрофы
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar