Самолёт ВВС Италии разбился в районе национального парка Чирчео
Учебно-тренировочный самолёт ВВС Италии T-260B потерпел крушение во вторник утром в ходе планового тренировочного вылета. Об инциденте официально сообщило командование военно-воздушных сил республики.
«Самолёт упал по неустановленным пока причинам недалеко от Национального парка Чирчео. На борту находились двое военных», — отмечается в сообщении.
Ранее Life.ru сообщал, что легкомоторное воздушное судно Ан-2 потерпело крушение в Ростовской области во время проведения сельскохозяйственных операций. Трагедия развернулась недалеко от станции Волгодонской на полях АО «Родник». К сожалению, пилот, управлявший самолётом, не выжил.
