Мужчина поругался с женой и насмерть разбился во время прыжка с парашютом в Подмосковье

В подмосковном Серпухове 58-летний мужчина погиб на аэродроме скайцентра, где проходят обучение на лицензию AFF. По информации Mash, оба парашюта не раскрылись после прыжка, и экстремал скончался до приезда скорой помощи.

По данным телеграм-канала, мужчина, которого звали Павел, ранее занимался парашютным спортом и приехал на аэродром, чтобы вспомнить молодость. Близкие рассказали, что перед прыжком он поругался по телефону с женой.