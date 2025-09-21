Мужчина поругался с женой и насмерть разбился во время прыжка с парашютом в Подмосковье
Обложка © ТАСС / Дмитрий Феоктистов
В подмосковном Серпухове 58-летний мужчина погиб на аэродроме скайцентра, где проходят обучение на лицензию AFF. По информации Mash, оба парашюта не раскрылись после прыжка, и экстремал скончался до приезда скорой помощи.
По данным телеграм-канала, мужчина, которого звали Павел, ранее занимался парашютным спортом и приехал на аэродром, чтобы вспомнить молодость. Близкие рассказали, что перед прыжком он поругался по телефону с женой.
