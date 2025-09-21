Интервидение
21 сентября, 09:29

Мужчина поругался с женой и насмерть разбился во время прыжка с парашютом в Подмосковье

Мужчина разбился во время прыжка с парашютом на аэродроме скайцентра в Серпухове

Обложка © ТАСС / Дмитрий Феоктистов

В подмосковном Серпухове 58-летний мужчина погиб на аэродроме скайцентра, где проходят обучение на лицензию AFF. По информации Mash, оба парашюта не раскрылись после прыжка, и экстремал скончался до приезда скорой помощи.

По данным телеграм-канала, мужчина, которого звали Павел, ранее занимался парашютным спортом и приехал на аэродром, чтобы вспомнить молодость. Близкие рассказали, что перед прыжком он поругался по телефону с женой.

В Ленинградской области насмерть разбился парапланерист
Ранее в Павловске произошёл трагический случай: женщина погибла, упав с 90-метровой трубы ТЭЦ во время занятия роупджампингом. Коллеги погибшей Елизаветы Г. из команды 23BLOCK рассказали, что она была опытным прыгуном и матерью двоих детей. По их словам, команда глубоко скорбит по утрате и считает произошедшее большой трагедией.

