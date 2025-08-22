Мессенджер MAX
22 августа, 10:06

В Ленинградской области насмерть разбился парапланерист

В Ленинградской области насмерть разбился парапланерист. Обложка © Telegram / Северо-Западная транспортная прокуратура

Северо-Западная транспортная прокуратура сообщила о смерти парапланериста во Всеволожском районе Ленинградской области. По данному факту проводится проверка.

По предварительным данным, вечером 21 августа 2025 года во время частного полёта парапланерист получил травмы, несовместимые с жизнью. Ленинград-Финляндская транспортная прокуратура выясняет обстоятельства инцидента и проверяет соблюдение законодательства о безопасности полётов при эксплуатации воздушного транспорта.

Сорвавшиеся с горы в КБР пермские альпинисты мечтали взойти на Эверест
Сорвавшиеся с горы в КБР пермские альпинисты мечтали взойти на Эверест

Ранее Life.ru сообщал, что в горах Киргизии со сломанной ногой застряла российская туристка. Она провела снегах около двух недель. Иностранные альпинисты принесли ей еду и воду, но один из них погиб по пути назад. СМИ полагают, что женщина могла умереть, так и не дождавшись спасения.

  • Ленинградская область
