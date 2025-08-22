В Ленинградской области насмерть разбился парапланерист

Северо-Западная транспортная прокуратура сообщила о смерти парапланериста во Всеволожском районе Ленинградской области. По данному факту проводится проверка.

По предварительным данным, вечером 21 августа 2025 года во время частного полёта парапланерист получил травмы, несовместимые с жизнью. Ленинград-Финляндская транспортная прокуратура выясняет обстоятельства инцидента и проверяет соблюдение законодательства о безопасности полётов при эксплуатации воздушного транспорта.