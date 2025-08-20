Сорвавшиеся с горы в КБР пермские альпинисты мечтали взойти на Эверест
SHOT: Погибшие альпинисты из Перми покорили Эльбрус и хотели взойти на Эверест
Альпинисты из Перми, сорвавшиеся с горы в Кабардино-Балкарии. Обложка © VK / Елена Ситникова, Артём Хохлов
Альпинисты из Перми, погибшие в ущелье Адыл-Су в Кабардино-Балкарии, годом ранее покорили Эльбрус и планировали восхождение на Эверест. 35-летняя Елена Ситникова и 27-летний Артём Хохлов состояли в местной федерации альпинизма, сообщает SHOT.
Год назад ребята совершили восхождение на западную вершину Эльбруса, достигнув высоты 5642 метра. Артём получил звание альпиниста всего несколько месяцев назад, в конце мая, и планировал покорить Эверест.
Забраться на высочайшую горную вершину у парня уже не получится. Он и Елена погибли, пытаясь покорить пик Виа-тау (высота 3742 метров).
Напомним, что о гибели спортсменов из Перми стало известно сегодня, 20 августа. Трагедия произошла в Кабардино-Балкарии в ущелье Адыл-Су. В настоящее время решается вопрос об эвакуации тел погибших с использованием вертолёта.