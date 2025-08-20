Двое альпинистов из Перми погибли, сорвавшись с горы в Кабардино-Балкарии

В Приэльбрусье в ходе восхождения погибли двое альпинистов из Перми. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, трагедия произошла в Кабардино-Балкарии в ущелье Адыл-Су. Мужчина и женщина пытались взобраться на пик Виа-тау высотой 3742 метра, но сорвались. В ближайшее время спасатели транспортируют их тела.