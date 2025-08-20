Двое альпинистов из Перми погибли, сорвавшись с горы в Кабардино-Балкарии
Обложка © Яндекс Карты
В Приэльбрусье в ходе восхождения погибли двое альпинистов из Перми. Об этом сообщает SHOT.
По данным телеграм-канала, трагедия произошла в Кабардино-Балкарии в ущелье Адыл-Су. Мужчина и женщина пытались взобраться на пик Виа-тау высотой 3742 метра, но сорвались. В ближайшее время спасатели транспортируют их тела.
Ранее сообщалось, что россиянка получила травму на пике Победы в Киргизии. Она сломала ногу и уже неделю не могла получить помощь, находясь на высоте 7000 метров. Год назад Наталья уже потеряла супруга на пике Хан-Тенгри, у которого случился паралич. Также Life.ru сообщал, что капитан сборной России по альпинизму Николай Тотмянин недавно умер после покорения пика Победы.