Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 августа, 13:49

Двое альпинистов из Перми погибли, сорвавшись с горы в Кабардино-Балкарии

SHOT: Двое альпинистов из Перми погибли при восхождении на пик Виа-тау в КБР

Обложка © Яндекс Карты

Обложка © Яндекс Карты

В Приэльбрусье в ходе восхождения погибли двое альпинистов из Перми. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, трагедия произошла в Кабардино-Балкарии в ущелье Адыл-Су. Мужчина и женщина пытались взобраться на пик Виа-тау высотой 3742 метра, но сорвались. В ближайшее время спасатели транспортируют их тела.

Застрявшая со сломанной ногой в горах Киргизии россиянка могла умереть, не дождавшись помощи
Застрявшая со сломанной ногой в горах Киргизии россиянка могла умереть, не дождавшись помощи

Ранее сообщалось, что россиянка получила травму на пике Победы в Киргизии. Она сломала ногу и уже неделю не могла получить помощь, находясь на высоте 7000 метров. Год назад Наталья уже потеряла супруга на пике Хан-Тенгри, у которого случился паралич. Также Life.ru сообщал, что капитан сборной России по альпинизму Николай Тотмянин недавно умер после покорения пика Победы.

BannerImage
Никита Никонов
  • Новости
  • Только на Life
  • Кабардино-Балкарская Республика
  • Пермский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar