1 октября, 11:49

Президент Грузии Кавелашвили: Война с Россией из-за Украины стала бы катастрофой

Президент Грузии Михаил Кавелашвили. Обложка © ТАСС / AP / Irakli Gedenidze

Президент Грузии Михаил Кавелашвили заявил, что вступление страны в военный конфликт с Россией из-за Украины привело бы к катастрофическим последствиям. Об этом он сообщил в интервью изданию Responsible Statecraft.

«Запад требовал от нас войны с Россией, которая противоречила бы нашим жизненно важным национальным интересам. Это закончилось бы теми же последствиями, что и в 2008 году, когда неразумные действия тогдашнего правительства, основанные на доверии к НАТО, привели Грузию к катастрофе», сказал Кавелашвили.

Грузинский лидер напомнил, что в 2022 году правительство страны отказалось поддаваться давлению Запада, требовавшего предоставить военную помощь Киеву и ввести полный пакет санкций против Москвы. По его словам, такой подход был обусловлен защитой национальных интересов и учётом горького опыта прошлого.

Захарова обличила заказчиков синхронных выпадов Санду и Зеленского в адрес Грузии

Напомним, генсек правящей партии Грузии и мэр Тбилиси Каха Каладзе заявлял, что Запад предлагал стране открыть второй фронт против России и обещал предоставить для этого военную технику. По его словам, предложение было сделано не самым деликатным образом — «партнёры» угрожали неприятными последствиями в случае отказа, а также позволили себе оскорбления.

