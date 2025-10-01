Президент Грузии Михаил Кавелашвили заявил, что вступление страны в военный конфликт с Россией из-за Украины привело бы к катастрофическим последствиям. Об этом он сообщил в интервью изданию Responsible Statecraft.

«Запад требовал от нас войны с Россией, которая противоречила бы нашим жизненно важным национальным интересам. Это закончилось бы теми же последствиями, что и в 2008 году, когда неразумные действия тогдашнего правительства, основанные на доверии к НАТО, привели Грузию к катастрофе», — сказал Кавелашвили.

Грузинский лидер напомнил, что в 2022 году правительство страны отказалось поддаваться давлению Запада, требовавшего предоставить военную помощь Киеву и ввести полный пакет санкций против Москвы. По его словам, такой подход был обусловлен защитой национальных интересов и учётом горького опыта прошлого.

Напомним, генсек правящей партии Грузии и мэр Тбилиси Каха Каладзе заявлял, что Запад предлагал стране открыть второй фронт против России и обещал предоставить для этого военную технику. По его словам, предложение было сделано не самым деликатным образом — «партнёры» угрожали неприятными последствиями в случае отказа, а также позволили себе оскорбления.