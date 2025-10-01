Венгрия ищет новый газ: в Будапеште надеются на Туркмению

Венгрия рассчитывает в ближайшее время наладить импорт газа из Туркмении. Об этом заявил заместитель госсекретаря по развитию восточных отношений Венгрии Адам Штифтер после заседания межправительственной туркмено-венгерской комиссии по экономическому сотрудничеству в Ашхабаде.

«В сфере энергетики мы рассчитываем на Туркменистан как на надежного партнера. Венгрия зависит от импорта газа из разных стран, поэтому на Туркменистан тоже смотрим с большой надеждой и надеемся, что он станет в ближайшем будущем поставщиком газа в Европу, точнее в Венгрию», — отметил он.

Заместитель госсекретаря по делам ЕС Питер Холича добавил, что стороны обсудили перспективы торговли природным газом, а также совместные проекты на каспийском шельфе и инициативы в сфере возобновляемой энергетики. Кроме того, Венгрия намерена принять участие в международной конференции и выставке «Нефть и газ Туркмении – 2025», которая пройдет 22–24 октября в Ашхабаде.

Евросоюз последние годы активно диверсифицирует источники энергопоставок, чтобы снизить зависимость от России. Туркмения, обладающая одними из крупнейших запасов газа в мире, рассматривается Брюсселем как потенциальный стратегический поставщик.