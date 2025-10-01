Мать с пятилетней дочкой попали под колёса лихача на «зебре» в Башкирии

В Башкортостане 20-летний водитель на огромной скорости сбил на пешеходном переходе женщину с пятилетней девочкой. Ребёнок в тяжёлом состоянии доставлен в больницу, её мать погибла на месте. О трагедии сообщает Госавтоинспекция по региону.

ДТП в Башкирии. Видео © Telegram / Госавтоинспекция по Башкортостану

«20-летний местный житель за рулём «Лады Приора» на нерегулируемом пешеходном переходе совершил наезд на женщину с ребёнком с последующим наездом на местный магазин. Удар был настолько сильный, что женщина скончалась до приезда скорой медицинской помощи, 5-летняя девочка в тяжёлом состоянии доставлена в местную больницу», — уточнили в ведомстве.

Освидетельствование показало, что водитель был трезв. На публикуемых кадрах доморощенный «гонщик», не притормаживая перед «зеброй», сбивает пешеходов на бешеной скорости. Женщина и девочка отлетают в сторону на несколько метров. Виновник ДТП позже заявил инспекторам, что якобы не заметил никого на дороге.

