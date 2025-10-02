Маск планирует создать альтернативу «Википедии» без предвзятости

Илон Маск заявил о разработке альтернативы «Википедии» под названием «Грокипедия», которая будет создана на базе искусственного интеллекта его компании xAI. Соответствующее объявление предприниматель сделал в своём аккаунте социальной сети X.

По словам Маска, новая платформа знаний станет существенным улучшением по сравнению с «Википедией», которую он обвинил в политической предвзятости и левой направленности. Проект станет частью более масштабной задачи xAI по пониманию Вселенной.

Ранее сообщалось, что основанная Илоном Маском компания xAI провела масштабное сокращение, уволив около 500 сотрудников, занятых в проекте обучения ИИ-моделей Grok. В компании охарактеризовали эти меры как «реструктуризацию». Согласно внутренним источникам, руководство планирует сделать ставку на узкопрофильных специалистов вместо универсалов, что, по их мнению, улучшит эффективность технических разработок и организацию труда.