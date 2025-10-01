Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 октября, 20:27

ВМС Израиля перехватили Флотилию свободы с Гретой Тунберг, направлявшуюся в Газу

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tricani Alessio

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tricani Alessio

Израильские военные заблокировали корабли миссии «Сумуд», направлявшиеся в сектор Газа. По данным Al Jazeera, военные поднимались на борт судов «Альма» и «Сирос», отключали камеры и задерживали участников операции.

Активисты флотилии сообщили, что их суда находились примерно в 75 морских милях от побережья Газы, когда на радарах появились более 20 неопознанных кораблей всего в трёх морских милях от них. Позднее связь с ними пропала.

ВМС Израиля перехватили Флотилию свободы, направлявшуюся в Газу. Видео © X / Global Sumud Flotilla Commentary

МИД Турции назвал террористическим актом нападение Израиля на суда. Дипломаты призвали ООН принять незамедлительные меры. В МИД Израиля сообщили, что несколько судов были остановлены, а их пассажиры отправлены в порт. На одном из судов находится шведская правозащитница Грета Тунберг, по данным израильской стороны, она здорова и находится в безопасности.

Военные Израиля разделили Газу на север и юг, усилив осаду
Военные Израиля разделили Газу на север и юг, усилив осаду

Флотилия «Сумуд», что в переводе с арабского означает «стойкость», стартовала от берегов Туниса в середине сентября. В составе более 40 судов из разных стран. Миссия намерена доставить гуманитарную помощь и попытаться прорвать блокаду анклава.

Ранее Life.ru писал, что одно из судов флотилии, на котором находилась Грета Тунберг, подверглось атаке с беспилотника по пути к Газе. Судно под португальским флагом получило повреждения, но все пассажиры и экипаж остались целы.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Юния Ларсон
  • Новости
  • Израиль
  • Обострение между Израилем и Палестиной
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar