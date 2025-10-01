Интервидение
1 октября, 15:52

Военные Израиля разделили Газу на север и юг, усилив осаду

Глава МО Израиля: ЦАХАЛ захватил коридор Нецарим, разделив Газу на север и юг

Обложка © ТАСС / ЕРА

Израильские военные установили контроль над коридором «Нецарим», который раздел Газу на северную и южную части. Об этом сообщил в соцсети Х министр обороны страны Исраэль Кац. Он пояснил, что это «последний шанс» для палестинцев перейти на юг анклава, так как скоро Израиль начнёт уничтожать террористов ХАМАС на севере.

«ЦАХАЛ [Армия Израиля] завершила захват коридора «Нецарим» к западу от побережья Газы, разделив Газу на север и юг. Это усилит осаду города Газа, и любой, кто покинет его в сторону юга, будет вынужден проходить через контрольно-пропускные пункты ЦАХАЛ», — написал Кац.

По его словам, все жители, которые останутся в северной части Газы будут автоматически признаваться террористами или их пособниками.

«Надавить на Израиль»: Политолог оценил шансы Трампа договориться с Нетаньяху по Газе
Ранее издание The Jerusalem Post сообщило, что израильские военные заняли большую часть городской территории Газы. Зону боевых действий покинули примерно 800 тысяч местных жителей, говорится в статье. Израильская авиация за последние дни сентября поразила 120 целей, принадлежащих радикалам в секторе Газа, отчитались в военном командовании ЦАХАЛ.

