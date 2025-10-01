Военные Израиля разделили Газу на север и юг, усилив осаду

Израильские военные установили контроль над коридором «Нецарим», который раздел Газу на северную и южную части. Об этом сообщил в соцсети Х министр обороны страны Исраэль Кац. Он пояснил, что это «последний шанс» для палестинцев перейти на юг анклава, так как скоро Израиль начнёт уничтожать террористов ХАМАС на севере.

«ЦАХАЛ [Армия Израиля] завершила захват коридора «Нецарим» к западу от побережья Газы, разделив Газу на север и юг. Это усилит осаду города Газа, и любой, кто покинет его в сторону юга, будет вынужден проходить через контрольно-пропускные пункты ЦАХАЛ», — написал Кац.

По его словам, все жители, которые останутся в северной части Газы будут автоматически признаваться террористами или их пособниками.

Ранее издание The Jerusalem Post сообщило, что израильские военные заняли большую часть городской территории Газы. Зону боевых действий покинули примерно 800 тысяч местных жителей, говорится в статье. Израильская авиация за последние дни сентября поразила 120 целей, принадлежащих радикалам в секторе Газа, отчитались в военном командовании ЦАХАЛ.