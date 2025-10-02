Небензя: Россия готова начать процесс выбора нового генсека ООН в октябре

Россия намерена запустить процесс выбора нового генерального секретаря ООН. Это произойдёт в октябре, когда РФ стала председательствовать в Совете безопасности ООН, сообщил постоянный представитель РФ при международной организации Василий Небензя.

«Да, действительно, мы планируем начать процесс в ходе нашего председательства», — сказал дипломат на пресс-конференции.

Процесс начнётся с совместного письма председателей Совбеза и Генеральной Ассамблеи. Он добавил, что начало не означает, что письмо сформируют именно в октябре. Например, в прошлый раз это произошло только к середине декабря.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна поддержит кандидатуру действующего директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси на пост генерального секретаря ООН, если он выразит такое желание. Эту информацию он озвучил на Глобальном атомном форуме (World Atomic Week) в Москве.