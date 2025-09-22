В МИД России заявили, что не поддержат кандидата в генсеки ООН с гражданством стран Запада
Логвинов: Россия против генсека ООН с западным гражданством
Россия не будет поддерживать кандидатов на пост генсека ООН, обладающих двойным гражданством с западными странами. Об этом сообщил директор департамента международных организаций МИД РФ Кирилл Логвинов. Он также отметил, что, согласно неформальному принципу ротации, право выдвинуть своего представителя на эту должность сейчас принадлежит Группе стран Латинской Америки и Карибского бассейна (ГРУЛАК).
«Мы поддерживаем выдвижение единого кандидата от ГРУЛАК. В противном случае государства мирового большинства могут получить под видом «компромиссного» предложения очередного западноевропейца или просто работающего на интересы англосаксов политика. Для нас также неприемлемы кандидаты с двойным западным гражданством», — приводит ТАСС слова Логвинова.
Вместе с тем дипломат заявил, что при выборе генерального секретаря не стоит делать упор на гендерные признаки. Главное – это опыт, профессионализм кандидата, его умение проводить сбалансированную политику и придерживаться статьи 100 Устава ООН. Россия, по словам Логвинова, поддержит лишь того, кто поможет уменьшить разногласия и не выйдет за рамки полномочий секретариата.
Напомним, Антониу Гутерриш, занимающий пост генсека ООН с 2017 года, завершит свой второй срок 31 декабря 2026 года. Он был переизбран на эту должность в 2021 году.
Ранее Министерство иностранных дел России обвинило Гутерриша в предвзятости и продвижении западной риторики. В ведомстве отметили, что генсек ООН систематически тиражирует недостоверную информацию, игнорируя факты нарушений со стороны Украины и поддерживающих её стран.