ООН обеспокоена ростом воздействия украинского конфликта на граждан России
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ajdin Kamber
ООН фиксирует рост последствий украинского конфликта для российских граждан и подчёркивает недопустимость ударов по мирным жителям и объектам инфраструктуры. Об этом заявил помощник генсека Организации Объединённых Наций Мирослав Енча на заседании Совбеза.
Енча напомнил, что российские власти сообщали о жертвах среди мирного населения в Белгородской, Курской и Брянской областях, граничащих с Незалежной.. А также про пожар возле Курской АЭС, вызванный падением сбитого БПЛА Вооружённых сил Украины.
«ООН не в состоянии проверить эту информацию, но растущее воздействие конфликта на гражданское население Российской Федерации также вызывает обеспокоенность», — заявил он. Енча подчеркнул, что атаки на население и гражданскую инфраструктуру нарушают международное гуманитарное право. По его словам, такие действия недопустимы и должны быть немедленно прекращены.
Ранее в Краснодарском крае сработала система противовоздушной обороны из-за атаки Вооружённых сил Украины. Очевидцы сообщили о взрывах в небе и звуках пролетающих БПЛА. В результате падения обломков беспилотника на территории Краснодарского нефтеперерабатывающего завода возник пожар на площади 300 квадратных метров.