ООН обеспокоена ростом воздействия украинского конфликта на граждан России

ООН фиксирует рост последствий украинского конфликта для российских граждан и подчёркивает недопустимость ударов по мирным жителям и объектам инфраструктуры. Об этом заявил помощник генсека Организации Объединённых Наций Мирослав Енча на заседании Совбеза.

Енча напомнил, что российские власти сообщали о жертвах среди мирного населения в Белгородской, Курской и Брянской областях, граничащих с Незалежной.. А также про пожар возле Курской АЭС, вызванный падением сбитого БПЛА Вооружённых сил Украины.