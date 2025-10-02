Россиян предупредили об увеличении платы за вывоз мусора в 10 раз, но в РЭО опровергли

Тарифы на вывоз мусора в России могут десятикратно увеличиться при отсутствии мер по наращиванию мусороперерабатывающих мощностей, заявили представители Российского экологического оператора. Как пояснил руководитель департамента вторичных материальных ресурсов РЭО Андрей Рудаков, многие коммерческие операторы предпочитают строительство новых полигонов из-за их меньшей стоимости по сравнению с организацией переработки.

По его словам, проблема усугубляется нехваткой подходящих участков для размещения полигонов вблизи крупных городов. Уже сейчас Москва вынуждена транспортировать часть отходов в Калужскую область, а в перспективе может потребоваться их перемещение в более отдалённые регионы. Однако увеличение логистических расходов неизбежно приведёт к росту тарифов для конечных потребителей.

«Тариф для населения станет, может быть, 100 тыс. руб. в месяц. Понятно, что население платить не сможет», — цитирует Рудакова RG.ru.

Позже Российский экологический оператор (РЭО) опроверг публикацию «Российской газеты» о росте тарифов на вывоз отходов в десятки раз.

«Рост платы за вывоз мусора ограничен Правительством от 0 до 5% в зависимости от региона », — заявили Life.ru в компании, комментируя статью «Российской газеты».

Представители пресс-службы добавили, что в погоне за просмотрами не следует вырывать цитаты из контекста.

«Доверие читателей дороже», — заключили в РЭО.