2 октября, 08:48

Застряли под колёсами: Камера сняла наезд «Газели» на толпу пешеходов в Астрахани

Обложка © МВД Астраханской области

В Астрахани грузовой автомобиль «Газель» сбил пешеходов на тротуаре. Жёсткая авария произошла на перекрёстке улиц Николая Островского и Кирова. Таран сняла камера наблюдения.

В Астрахани «Газель» врезалась в толпу на тротуаре. Видео © ВК / Астрахань.ру

Автомобиль Lada Granta, совершая поворот, не предоставил преимущество «Газели», в результате чего грузовик врезался в группу людей, ожидавших перехода на тротуаре. Машина сбила шесть пешеходов и остановилась. На кадрах видно, что некоторые оказались под фургоном. На месте происшествия работают экстренные службы, есть пострадавшие.

Местные жители утверждают, что на данном участке дороги часто происходят аварии из-за неудачного расположения светофора.

Ранее Life.ru рассказал о ДТП в Можгинском районе Удмуртии, в котором погибли три человека. В результате столкновения легкового автомобиля Chery и грузовика Volvo скончались все находившиеся в китайской машине.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Наталья Афонина
