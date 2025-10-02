Застряли под колёсами: Камера сняла наезд «Газели» на толпу пешеходов в Астрахани

В Астрахани грузовой автомобиль «Газель» сбил пешеходов на тротуаре. Жёсткая авария произошла на перекрёстке улиц Николая Островского и Кирова. Таран сняла камера наблюдения.

В Астрахани «Газель» врезалась в толпу на тротуаре. Видео © ВК / Астрахань.ру

Автомобиль Lada Granta, совершая поворот, не предоставил преимущество «Газели», в результате чего грузовик врезался в группу людей, ожидавших перехода на тротуаре. Машина сбила шесть пешеходов и остановилась. На кадрах видно, что некоторые оказались под фургоном. На месте происшествия работают экстренные службы, есть пострадавшие.

Местные жители утверждают, что на данном участке дороги часто происходят аварии из-за неудачного расположения светофора.

