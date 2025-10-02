Овцебык за 78 тысяч, лось – за 8: Охота в российских лесах может стать дороже в пять раз

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности 30 сентября поддержала масштабную корректировку сборов за добычу охотничьих ресурсов. Предложенные тарифы в ряде случаев увеличиваются более чем в пять раз. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники.

Поправки к проекту «О внесении изменений в статью 13 части первой и часть вторую Налогового кодекса РФ», который уже прошёл первое чтение в Госдуме 4 марта 2022 года, планируется ввести с 1 января 2026 года. По задумке, обязательства по уплате сборов сохранятся только за физическими лицами — компании и индивидуальные предприниматели из числа плательщиков исключаются.

В документах указаны ориентировочные суммы: благородный олень или лось — 7 800 руб. вместо 1 500; сайгак — 1 560 руб. против 300; овцебык — 78 000 руб. вместо 15 000; добыча косули, кабана или рыси поднимается до 2 340 руб. с 450; соболь и выдра — 624 руб. вместо 120. Также Минприроды предлагает удвоить госпошлину за разрешение на отстрел — с 650 до 1 300 руб.

Ранее Life.ru сообщал, что с 1 сентября в России всем желающим получить билет охотника придётся сдать тест на «охотничий минимум». Дело в том, что старый подход не гарантировал, что желающий отправиться на охоту реально знает все правила.