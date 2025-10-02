Договор о стратегическом партнёрстве России и Ирана вступил в силу

Договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве между Российской Федерацией и Ираном официально вступил в силу со 2 октября. Соответствующее заявление распространило Министерство иностранных дел России.

«Договор отражает стратегический выбор высшего политического руководства России и Ирана в пользу дальнейшего всестороннего укрепления дружественных, добрососедских отношений, что отвечает коренным интересам народов двух государств», — говорится в релизе.

Документ, рассчитанный на 20 лет с автоматическим продлением, предусматривает углубление сотрудничества в военной, экономической и энергетической сферах. Стороны договорились проводить совместные военные учения, создавать независимую платёжную инфраструктуру и противостоять санкционному давлению. Особое внимание уделено сотрудничеству в области мирного атома и строительству газопровода через территорию Азербайджана.

Ранее парламент Венесуэлы единогласно одобрил в первом чтении Договор о стратегическом партнёрстве и сотрудничестве с Россией. Как заявил председатель Национальной ассамблеи Хорхе Родригес, документ получил единогласную поддержку депутатов. По словам парламентария Роя Дасы, соглашение обеспечивает долгосрочное сотрудничество и солидарность между странами, охватывая различные сферы взаимодействия. Он подчеркнул особую значимость договора в контексте формирования нового справедливого и многополярного мирового порядка.