Парламент Венесуэлы принял договор о стратегическом партнерстве с Россией

Национальная ассамблея Венесуэлы приняла в первом чтении Договор о стратегическом партнёрстве и сотрудничестве с Россией. Об этом сообщил председатель ассоциации Хорхе Родригес на пленарном заседании парламента.

«Решение принимается единогласно», — заявил Родригес после окончания голосования.

Депутат Рой Даса объяснил, что соглашение служит гарантией долговременного сотрудничества и солидарности между двумя странами. Оно охватывает различные сферы. Парламентарий добавил, что договор особенно важен в условиях создания нового, справедливого и многополярного мирового порядка.