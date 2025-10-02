Дрожите дома? Проверьте, когда вам должны включить отопление в 2025 году и куда жаловаться Оглавление Когда включат отопление в 2025 году Сколько длится отопительный сезон и когда обычно включают отопление осенью Когда включат отопление в Москве и в Санкт-Петербурге в 2025 году Когда включат отопление в регионах России Окончание отопительного сезона Когда включали отопление в Москве в 2024-м Как подготовиться к включению отопления На сколько могут отключить отопление в холодный период Куда обращаться, если не включили отопление Отопительный сезон 2025–2026: когда включат отопление в Москве, в Санкт-Петербурге и в регионах РФ, как подготовиться, когда обычно включают отопление осенью, что делать и куда обращаться, если отопление не включили, читайте подробнее в материале Life.ru. 2 октября, 13:45 Отопление 2025: Москва и Питер объявили даты. Узнай, когда в твоём доме станет тепло. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Shutterstock / FOTODOM / Photoroyalty, © LovePik

Когда включат отопление в 2025 году

С началом октября пришли первые заморозки, и россияне начали жаловаться на холодные вечера в квартирах и с тревогой поглядывать на батареи. Подача тепла в дома чётко регламентируется законом и зависит от средней температуры за окном.

Подача тепла проходит поэтапно. В первую очередь батареи нагреваются в школах, больницах и детских садах. Затем подключают жилые дома, а позже — промышленные и офисные здания. Это позволяет снизить нагрузку на систему и одновременно обеспечить защиту самых уязвимых категорий. В итоге даже после официального объявления о старте отопительного сезона процесс подключения может растянуться на несколько дней.

В 2025 году власти Москвы уже объявили о старте отопительного сезона. Тепло начали подавать с 24 сентября, причём сначала в социальные объекты, а затем поэтапно в жилые дома. В Санкт-Петербурге губернатор Александр Беглов сообщил, что отопление будет включено с 3 октября. Решение приняли с учётом прогнозов метеорологов и многочисленных обращений горожан. Однако, несмотря на установленную дату, пробная подача отопления в Северной столице началась уже в конце сентября.

Сколько длится отопительный сезон и когда обычно включают отопление осенью

Отопительный сезон начинается тогда, когда среднесуточная температура воздуха держится на отметке +8 градусов и ниже. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Andrey_Popov

Чтобы разобраться, когда именно включают отопление, нужно обратиться к закону. Основной документ, который регулирует этот процесс, — Постановление Правительства РФ № 354 от 6 мая 2011 года «О предоставлении коммунальных услуг». В нём чётко прописано, что отопительный сезон начинается тогда, когда среднесуточная температура воздуха держится на отметке +8 градусов и ниже в течение пяти суток подряд. На шестой день коммунальные службы обязаны начать подачу тепла. Это значит, что ни одна управляющая компания не может произвольно задерживать запуск тепла, если соблюдены установленные законом условия.

Есть и ещё один важный закон — Федеральный закон № 190-ФЗ «О теплоснабжении», который определяет общие правила функционирования системы. В нём указано, что регионы вправе самостоятельно устанавливать даты старта сезона, но всегда в рамках федеральных норм. Это значит, что власти могут принять решение начать отопление чуть раньше, если прогноз обещает резкое похолодание, но затянуть со стартом они не имеют права.

Отопительный сезон в среднем длится около семи месяцев — с конца сентября или начала октября до конца апреля. Но конкретные сроки зависят от региона. В Сибири и на Дальнем Востоке батареи могут включать уже в середине сентября и выключать только в мае. В Центральной России старт обычно приходится на конец сентября – начало октября, а отключение — на вторую половину апреля.

Практика последних лет показывает, насколько даты подачи отопления зависят от погоды. В Москве отопление начали давать 13 сентября в 2021 году, 18 сентября в 2022-м, 3 октября в 2023-м и только 7 октября в 2024-м. В Петербурге сезон 2023 года начался в первых числах октября, а в 2024-м власти приняли решение о запуске почти на неделю позже из-за тёплой осени.

Когда включат отопление в Москве и в Санкт-Петербурге в 2025 году

В Москве отопительный сезон начался с 24 сентября 2025 года. В первую очередь тепло поступило в социальные учреждения — школы, детские сады, больницы и поликлиники. Затем к системе начали подключать жилые дома, офисные здания и предприятия.

Важно понимать, что начало отопительного сезона в Москве не означает, что все батареи станут горячими в один день. Перевод системы на зимний режим — это целый комплекс мероприятий, который занимает время. Поэтому на практике жители разных районов могут почувствовать тепло в квартирах с разницей в несколько суток.

В Санкт-Петербурге подход иной. Здесь власти сообщили, что с 25 сентября 2025 года начнётся так называемое периодическое протапливание. Это означает, что тепло будут подавать в социальные объекты по отдельным графикам, чтобы поддерживать необходимый температурный режим. Полноценный запуск отопления для жилого фонда ожидается в начале октября. По информации губернатора Александра Беглова, решение о переводе города на зимний режим будет принято с учётом погоды, а также состояния тепловых сетей.

Для сравнения: в 2024 году Петербург подключил жилые дома к отоплению только 14 октября, и жители неоднократно жаловались на холод в квартирах. В 2025-м власти решили действовать активнее и начать подачу тепла раньше, ориентируясь на прогноз синоптиков. Такой подход должен сгладить негативный опыт прошлых лет, когда ожидание отопления затягивалось.

Когда включат отопление в регионах России

Нарушают закон? Есть чёткие сроки, когда должны включить отопление. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Albina Gavrilovic

Сроки начала отопительного сезона в регионах России сильно отличаются. Всё зависит от климата, погодных условий и готовности коммунальной инфраструктуры. Общие правила устанавливает федеральное законодательство: отопление должны подавать, когда среднесуточная температура держится на уровне +8 °C и ниже в течение пяти суток подряд. Но на практике каждая территория формирует собственный график и даёт старт сезону в разное время.

В Сибири и на Дальнем Востоке отопление подают раньше всего. В Красноярске, Иркутске, Хабаровске и Новосибирске батареи начинают нагреваться уже в середине сентября, а иногда и раньше. В 2024 году, например, в Красноярске отопительный сезон официально стартовал 12 сентября. В северных районах Якутии и на Чукотке котельные работают почти круглый год.

На Урале отопительный сезон начинается ближе к концу сентября. В Екатеринбурге и Челябинске тепло подают примерно в последние числа месяца, иногда в начале октября. Такая же ситуация и в Башкирии: в Уфе в 2025 году власти заявили о начале подачи тепла в жилые дома с 25 сентября. По словам региональных чиновников, запуск производится поэтапно, чтобы избежать перегрузок в системе.

В Поволжье сроки схожи: в Казани и Самаре отопление включают в последние недели сентября или в первые числа октября. В зависимости от погоды отопительный сезон может начаться раньше, если температура резко опустится. Для социально значимых объектов — школ, детских садов и больниц — власти нередко принимают решение о досрочном подключении.

В центральной части России отопление традиционно включают в конце сентября или начале октября. В Московской области, Твери и Калужской области ориентируются именно на этот срок. В 2024 году в Новгородской области отопительный сезон стартовал 1 октября. В Воронежской области чаще всего батареи нагреваются только в середине октября, и эта дата считается ориентиром для региона.

Южные регионы страны дольше всех ждут тепла в домах. В Краснодарском крае и Ростовской области отопительный сезон стартует обычно в середине или даже в конце октября. Осень на юге тёплая и долгая, поэтому при +15 °C и выше коммунальные службы держат сети в резервном режиме. Но как только температура опускается до нормативных значений, местные власти обязаны дать команду на запуск.

Окончание отопительного сезона

Если осенью все ждут, когда включат батареи, то весной жители не меньше интересуются другим вопросом: когда отопление отключат. Здесь действуют те же правила, что и при запуске. В соответствии с Постановлением Правительства РФ № 354 отопительный сезон завершается тогда, когда среднесуточная температура воздуха держится выше +8 °C в течение пяти суток подряд. На шестой день органы местного самоуправления обязаны принять решение о прекращении подачи тепла.

Средние сроки окончания отопительного сезона в России — середина или конец апреля. Но эти даты различаются по регионам. В центральной части страны батареи обычно отключают к концу апреля, в Поволжье и на Урале — примерно в тех же числах. В Сибири и на Дальнем Востоке отопительный сезон длится дольше: тепло в домах сохраняется вплоть до середины мая. В южных регионах, напротив, отопление отключают раньше — нередко уже в первых числах апреля.

В Москве отопительный сезон в последние годы завершался в районе 20–25 апреля. Например, в 2023 году батареи отключили 20 апреля, в 2024-м — 22 апреля. В Петербурге отопление обычно отключают в начале мая.

Как и при запуске, отключение проходит постепенно. Сначала тепло перестаёт поступать в административные и коммерческие здания, потом — в жилые дома. В социальных объектах отопление сохраняется дольше всего, особенно если весна выдалась холодной и неустойчивой.

Здесь важно учитывать ещё один момент: даже после официального завершения отопительного сезона в отдельных домах или районах тепло могут временно оставлять. Это происходит, если весной внезапно возвращаются заморозки. Местные власти имеют право принимать такие решения, чтобы не допустить переохлаждения квартир.

Когда включали отопление в Москве в 2024-м

Отопление в 2025 году включат раньше срока. Фото © Shutterstock / FOTODOM / DimaBerlin

История начала и окончания отопительного сезона в Москве наглядно показывает, насколько сильно сроки зависят от погоды. Несмотря на единые правила, фактические даты из года в год различаются.

В 2020 году отопительный сезон стартовал 28 сентября, а завершился 7 мая. Год спустя власти были вынуждены включить тепло значительно раньше: уже 13 сентября 2021 года батареи стали горячими, так как сентябрь выдался холодным. Отключение тогда произошло 10 мая 2021 года.

В 2022 году ситуация вновь изменилась. Осень оказалась прохладной, и отопление включили 18 сентября, а отключили только 14 мая 2022 года — почти в середине месяца.

В 2023 году, напротив, отопительный сезон начался позднее. Первые батареи потеплели 3 октября, а завершение пришлось на 24 апреля.

2024 год также оказался сдвинутым в сторону более поздних сроков. Распоряжение о начале отопительного сезона подписали 7 октября, а массовое отключение тепла стартовало 27 апреля 2024 года. Однако из-за холодного мая власти приняли решение временно возобновить подачу тепла: 6 мая отопление вновь включили в социальных объектах и жилых домах, чтобы защитить горожан от резкого похолодания.

Как подготовиться к включению отопления

Пуск тепла в доме — это всегда нагрузка на системы, и от того, насколько жильцы подготовятся заранее, зависит комфорт и безопасность в квартире. Есть несколько шагов, которые стоит сделать ещё до начала отопительного сезона.

Проверить состояние батарей и труб. Осмотрите радиаторы: нет ли следов коррозии, подтёков или трещин. Проверьте краны Маевского и вентили на работоспособность. Если они заклинили — лучше заменить до старта сезона.

Утеплить окна и двери. Щели в оконных рамах и дверных проёмах — главная причина сквозняков. Используйте уплотнители, герметики или хотя бы старый способ — наклейку бумажных полос.

Подготовить вентиляцию. Проверьте тягу в вентиляционных шахтах. Правильная циркуляция воздуха позволит избежать сырости, тогда в квартире станет тепло.

Согласовать вопросы с управляющей компанией. Уточните, когда именно планируется запуск отопления в вашем доме.

Подготовить альтернативные источники тепла. На случай задержки включения отопления можно держать под рукой обогреватель, но важно использовать его правильно, не перегружая электросеть.

На сколько могут отключить отопление в холодный период

Если на улице холоднее –15 °C, отопление не должно отсутствовать более восьми часов подряд. Фото © Shutterstock / FOTODOM / AstroStar

Хотя правила предоставления коммунальных услуг запрещают длительные перебои с подачей тепла в морозы, на практике аварии случаются почти каждую зиму. По нормативам, установленным Постановлением Правительства РФ № 354, допустимая продолжительность перерыва зависит от температуры воздуха. Если на улице холоднее –15 °C, отопление не должно отсутствовать более восьми часов подряд, при –10 °C — не более 16 часов, а в месяц общая продолжительность отключений не должна превышать 24 часов. Но в реальности эти рамки нередко нарушаются.

Яркий пример — Подольск зимой 2024 года. В городе при сильных морозах произошёл гидроудар, и десятки домов остались без отопления. Люди мёрзли по двое и даже трое суток, а местные власти признавали, что масштабы аварии оказались больше ожидаемого. Подобные случаи показывают, что аварии могут парализовать целые районы.

Проблемы фиксировались и в других регионах. В январе 2023 года в Кемеровской области несколько посёлков остались без тепла из-за аварии на котельной. В Перми зимой 2022 года из-за износа теплотрассы сразу несколько кварталов оказались без отопления, и жильцы жаловались, что в квартирах температура опустилась до +9 °C. В Санкт-Петербурге в 2021 году СМИ писали о многократных жалобах жителей на холодные батареи при минусовой погоде, особенно в старых домах на Васильевском острове.

Причины таких отключений разнообразны. Чаще всего это аварии на теплотрассах — изношенные трубы не выдерживают давления и рвутся. Иногда происходят гидроудары, когда резкие перепады давления разрушают участки сети. Отказы котельного оборудования или нехватка топлива также приводят к временным остановкам. В отдельных случаях перебои связаны с ненадлежащей подготовкой к отопительному сезону: если управляющие компании вовремя не промыли системы или не провели испытания.

Важный момент: даже при отключениях коммунальные службы обязаны максимально быстро информировать жителей и устранять проблему. Но на практике сроки восстановления сильно зависят от масштаба аварии и готовности аварийных бригад. В одних случаях тепло возвращается в течение нескольких часов, в других — ожидание растягивается на несколько суток.

Куда обращаться, если не включили отопление

Ситуации, когда батареи остаются холодными даже после официального старта отопительного сезона, не редкость. Причины могут быть разными: от ошибок в работе управляющей компании до неисправностей в домовой системе. Важно знать, куда и в какой последовательности обращаться, чтобы проблему решили быстро.

1. Управляющая компания или ТСЖ

Первый шаг — звонок в свою управляющую компанию, ТСЖ или ЖЭК. Именно они отвечают за внутридомовые системы отопления: стояки, батареи, запорную арматуру. Если проблема локальная (например, в одном подъезде или квартире), её обязаны устранить именно они.

2. Горячая линия

В Москве и ряде других регионов действуют специальные круглосуточные сервисы, куда можно пожаловаться на отсутствие тепла. В столице это единый номер «+7 (495) 539–53–53» и приложение «Госуслуги. Дом». В Петербурге работает служба «Городская жилищная инспекция» (ГЖИ), куда принимают жалобы жителей.

3. Ресурсоснабжающая организация

Если причина не в внутридомовых сетях, а в подаче тепла на дом в целом, управляющая компания обязана передать заявку в ресурсоснабжающую организацию (МОЭК в Москве, «Теплосеть Санкт-Петербурга» в Северной столице). При авариях именно они отвечают за устранение неполадок.

4. Роспотребнадзор и прокуратура

Если проблема носит массовый характер или затянулась, можно подать жалобу в Роспотребнадзор или прокуратуру. В таких случаях подключают проверки, а управляющим компаниям грозят штрафы за неисполнение обязанностей.

5. Суд

Крайняя мера — обращение в суд. Жители вправе требовать перерасчёта платы за отопление и компенсации ущерба, если из-за отсутствия тепла пострадало имущество или здоровье.

Запомните: при отсутствии отопления важно действовать последовательно: сначала в УК или ТСЖ, затем — в надзорные органы. Главное — фиксировать обращения (заявления, номера заявок, фото холодных батарей), чтобы было основание для перерасчёта и ответственности коммунальщиков.

Авторы Анна Розанова