Захарова назвала ложью слова Зеленского о возвращении 1600 украинских детей

Владимир Зеленский использует «детскую карту» в своих политических целях и врёт, что киевская сторона вернула 1600 детей из России. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Почему же они не публикуют данные тех детей, которых якобы разыскивают? Потому что они разыгрывают эту карту, они разыгрывают «детскую карту», — сказала дипломат.

Захарова подчеркнула, что заявления Зеленского о возвращении 1600 детей из России являются ложью. По её словам, российские уполномоченные органы не располагают информацией о передаче Киеву такого количества несовершеннолетних.

«Это очередная чудовищная, бессовестная, бездушная выдумка», — заявила она.