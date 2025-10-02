Захарова назвала ложью слова Зеленского о возвращении 1600 украинских детей
Обложка © Telegram / Мария Захарова
Владимир Зеленский использует «детскую карту» в своих политических целях и врёт, что киевская сторона вернула 1600 детей из России. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Почему же они не публикуют данные тех детей, которых якобы разыскивают? Потому что они разыгрывают эту карту, они разыгрывают «детскую карту», — сказала дипломат.
Захарова подчеркнула, что заявления Зеленского о возвращении 1600 детей из России являются ложью. По её словам, российские уполномоченные органы не располагают информацией о передаче Киеву такого количества несовершеннолетних.
«Это очередная чудовищная, бессовестная, бездушная выдумка», — заявила она.
Напомним, что заявления о якобы «похищении» украинских детей звучат из Киева регулярно. В Москве неоднократно их опровергали: помощник президента РФ Владимир Мединский рассказывал, что Россия спасает детей из зоны боевых действий и помогает в поиске родственников. Если родители находятся — дети возвращаются в семью. По итогам переговоров в Стамбуле в июле Украина передала России список из 339 детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации из-за конфликта и утративших связь с родителями. Этот документ разбил фейки о «десятках тысяч похищенных детей».
Главные темы, формирующие повестку, — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.