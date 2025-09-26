В США требуют от Зеленского объясниться за убийства детей головорезами из ВСУ
Аналитик Уотсон: Зеленский предпочитает не говорить о погибших в Донбассе детях
Посвящённый детям Донбасса мурал. Обложка © LIFE
Глава киевского режима Владимир Зеленский предпочитает не говорить о детях, которые погибли в Донбассе в ходе атак ВСУ. Внимание на это обратил в соцсети Х американский геополитический аналитик Алан Уотсон.
«Хочет ли Зеленский прокомментировать мемориалы детям Донбасса, убитым его нацистскими головорезами, которых вооружила НАТО?», — написал он
Ранее по всей России прошли траурные акции в память о детях, которые стали жертвами украинской армии в Донбассе. В 2015 году в Донецке появилась Аллея ангелов, где выгравированы имена всех погибших детишек. Но убийства продолжаются и сейчас. Так, боевики Вооружённых сил Украины (ВСУ) расстреляли женщину и перерезали горло её ребёнку, чтобы заполучить их автомобиль в районе Красноармейска (Покровска) в ДНР.
