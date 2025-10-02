Премьер Стармер возвращается в Британию из-за атаки на синагогу в Манчестере

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер экстренно покидает саммит Европейского политического сообщества в Копенгагене и возвращается в страну после нападения у синагоги в Манчестере. Об этом сообщает Sky News.

Глава правительства заявил, что потрясён произошедшим.

«Тот факт, что это произошло в Йом-Кипур — самый священный день в еврейском календаре — делает случившееся ещё более ужасным», — отметил он.

Йом-Кипур, на который пришлось нападение в Манчестере, считается главным праздником иудаизма. Его называют «Днём искупления» — в этот день евреи соблюдают строгий пост, проводят молитвы в синагогах и подводят духовные итоги года. Нарушение священного дня актом насилия воспринимается еврейской общиной особенно болезненно.

По данным полиции Большого Манчестера, в результате атаки на синагогу пострадали четыре человека. Злоумышленник совершил наезд на пешеходов, после чего напал с ножом. По предварительной информации, нападавший был застрелен. На месте работают взрывотехники и спецслужбы, район до сих пор оцеплен.