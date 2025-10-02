Валдайский форум
2 октября, 11:17

Актёр из сериала «‎Морские дьяволы» скоропостижно умер в 51 год

Алексей Рыбин. Обложка © Kino-Teatr.ru / Кадр из сериала «Великолепная пятёрка» (2019 год)

Актёр и каскадёр Сергей Рыбин, известный по участию в сериалах «Морские дьяволы» и «Война и мир», скончался в возрасте 51 года. Об этом свидетельствуют данные портала «Кино-театр.ру».

Артист ушёл из жизни 29 сентября, однако причина его смерти не раскрывается. За свою карьеру Рыбин принял участие в создании примерно трёх десятков кинопроектов, преимущественно телесериалов, включая «Невский», «Марафон трёх граций», а также эпизодические роли в «Улицах разбитых фонарей» и «Тайнах следствия».

Также сегодня стало известно, что в возрасте 72 лет скончался главред «Вечерней Москвы» Александр Куприянов. Он руководил газетой более десятилетия — с 2011 года. Куприянов был одним из самых авторитетных российских журналистов, а также заслуженным работником культуры РФ.

Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

