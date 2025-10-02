Интервидение
Умерла знаменитая приматолог Джейн Гудолл, боровшаяся за права шимпанзе

Джейн Гудолл. Обложка © Wikipedia / U.S. Mission Uganda

На 92-м году жизни скончалась британский этолог и приматолог Джейн Гудолл. Институт Гудолл сообщил, что она умерла естественной смертью во время турне по США.

Гудолл прославилась своими исследованиями шимпанзе в национальном парке Гомбе-Стрим в Танзании, которые длились более 45 лет. Она первой заметила, что шимпанзе используют орудия труда, а свои наблюдения публиковала в National Geographic, а также в книгах «Мои друзья – дикие шимпанзе» и «В тени человека».

Помимо научных изысканий, Гудолл активно боролась за права животных, критиковала эксперименты на них, выступала против их содержания в зоопарках и использования в спорте. В 2025 году экс-президент США Джо Байден наградил её Президентской медалью Свободы.

В США на 102-м году жизни умер старейший глава церкви мормонов Рассел Нельсон
Ранее Life.ru писал о смерти академика Евгения Федосова, разработавшего авиационную часть ядерной триады СССР. В 96 лет ученый ушёл из жизни, оставив после себя наследие в виде десятилетий работы над ракетами «воздух-воздух» и подготовкой нового поколения инженеров.

