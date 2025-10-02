Илона Маска перестали лайкать, а поплатился инженер

Американский предприниматель и владелец соцсети X Илон Маск уволил инженера, который объяснил падение количества лайков пользователей к публикациям бизнесмена, снижением интереса к его контенту. Об этом сообщает Newsweek, ссылаясь на выдержки из новой книги независимого журналиста Джейкоба Сильвермана.

«Маск был «одержим количеством откликов, которые получали его посты». Он уволил инженера компании, который сказал ему, что отклики на его публикации в Х упали, потому что он стал меньше интересен людям», — говорится в сообщении.

Например, во время Супербоула 2023 года публикация Маска о поддержке команды «Филадельфия Иглз» набрала в три раза меньше просмотров, чем аналогичный пост экс-президента США Джо Байдена. После этого инженеры приняли меры для увеличения охвата публикаций предпринимателя, настроив алгоритмы, чтобы его посты имели приоритет и продвигались «в тысячу раз» активнее, чем публикации других пользователей. В результате люди начали видеть посты Маска в своих лентах «Для вас», даже если они не были на него подписаны.

«Это было неприемлемо для Маска, который удалил свой пост и после игры полетел в Калифорнию, чтобы потребовать изменений в алгоритмах Twitter... «Проблема высокой срочности» была быстро решена, благодаря ночному участию 80 инженеров компании», — говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что Илон Маск стал первым человеком в истории, чьё состояние превысило 500 миллиардов долларов. Капитал основателя Tesla и SpaceX, а также владельца соцсети X и нейротехнологической компании Neuralink, достиг отметки в 500,5 миллиарда долларов.