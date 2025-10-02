Машина на полной скорости влетела в пешеходов в Москве, три человека пострадали

В Останкинском районе Москвы произошло серьёзное ДТП с участием двух автомобилей и пешеходов, в результате которого пострадали три человека. Информацию об инциденте распространил телеграм-канал SHOT.

Авария случилась на улице Годовикова, где столкнувшиеся автомобили после удара вылетели на пешеходную зону. Две девушки и мужчина оказались заблокированы под колёсами транспортных средств, они получили травмы различной степени тяжести.

На место происшествия незамедлительно выехали экстренные службы, включая скорую медицинскую помощь и спасателей.

Ранее в Воронеже произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса ПАЗ «Вектор» и фургона «Форд Транзит», в результате которого пострадали шесть человек. 66-летний водитель автобуса столкнулся со стоящим автомобилем.