Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 октября, 15:24

Туск обвинил Россию в регулярных провокациях в Балтийском море

Дональд Туск. Обложка © ТАСС / EPA / RADEK PIETRUSZKA

Дональд Туск. Обложка © ТАСС / EPA / RADEK PIETRUSZKA

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о регулярных провокациях со стороны России в акватории Балтийского моря. Об этом сообщает Polskie Radio.

«У нас в регионе, то есть в Балтийском море, происходят новые инциденты каждую неделю, почти каждый день»,отметил Туск.

Глава правительства уточнил, что очередной подобный инцидент произошёл недалеко от порта Щецин.

В Польше ожидают, что украинский конфликт закончится так же, как Первая мировая война
В Польше ожидают, что украинский конфликт закончится так же, как Первая мировая война

Накануне стало известно, что на польской территории нашли ещё один упавший неопознанный беспилотник. Аппарат обнаружил комбайнёр в кукурзном поле близ города Дзялдово в Варминьско-Мазурском воеводстве. Дрон, по всей видимости, не был боевым и являлся приманкой.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Польша
  • Дональд Туск
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar