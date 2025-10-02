Туск обвинил Россию в регулярных провокациях в Балтийском море

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о регулярных провокациях со стороны России в акватории Балтийского моря. Об этом сообщает Polskie Radio.

«У нас в регионе, то есть в Балтийском море, происходят новые инциденты каждую неделю, почти каждый день», — отметил Туск.

Глава правительства уточнил, что очередной подобный инцидент произошёл недалеко от порта Щецин.

Накануне стало известно, что на польской территории нашли ещё один упавший неопознанный беспилотник. Аппарат обнаружил комбайнёр в кукурзном поле близ города Дзялдово в Варминьско-Мазурском воеводстве. Дрон, по всей видимости, не был боевым и являлся приманкой.