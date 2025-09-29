В Польше ожидают, что украинский конфликт закончится так же, как Первая мировая война

Конфликт на Украине с высокой вероятностью завершится по аналогии с Первой мировой войной, когда одна из сторон исчерпает ресурсы для дальнейшего ведения боевых действий. Такой прогноз в интервью CNN представил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

Он убеждён, что для достижения мира необходимо, чтобы Запад усилил экономическое давление на Россию и предоставил Украине больше военной поддержки. Польский министр также полагает, что только когда Москва поймёт, что победа якобы невозможна, можно будет говорить о реальных переговорах. Сикорский также обратил внимание на изменение позиции президента США Дональда Трампа и отметил усилия Украины по ослаблению России путём атак на нефтеперерабатывающие заводы.

Ранее Владимир Зеленский выступил с угрозами нанесения ударов по объектам энергетической инфраструктуры Москвы, что, по его словам, якобы может спровоцировать блэкаут в российской столице. Бывший комик заверил, что эта тема поднималась на его встрече с американским лидером Дональдом Трампом 23 сентября.