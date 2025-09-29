Интервидение
Регион
29 сентября, 10:43

Зеленский отказался признавать линию фронта в качестве новой границы Украины

Владимир Зеленский отверг идею официального признания линии фронта в качестве новой границы Украины. Он напомнил, что территориальная целостность страны закреплена в её Конституции и признана на международном уровне. При этом экс-комик отметил, что для достижения прекращения огня Киев готов рассматривать линию фронта как отправную точку в дипломатическом процессе.

«Это линия, где лидеры могут договориться о прекращении огня, и команды могут начать работу над планом прекращения войны», — сказал Зеленский, выступая по видеосвязи на Варшавском форуме по безопасности.

Ранее сообщалось, что Зеленский, выступая на Варшавском форуме по безопасности, оскорбил президента Белоруссии Александра Лукашенко за слова о плане мирного урегулирования на Украине. В частности, экс-комик назвал белорусского лидера «стариком, который живёт в своём мире».

