«Живёт в своём мире»: Зеленский оскорбил Лукашенко в ответ на предложение о мирном соглашении

Владимир Зеленский оскорбил президента Белоруссии Александра Лукашенко за слова о плане мирного урегулирования на Украине. В частности, экс-комик назвал белорусского лидера «стариком, который живёт в своём мире». Своё заявление глава киевского режима сделал на Варшавском форуме по безопасности, в котором участвовал по видеосвязи.

Зеленскому задали вопрос о заявлении Лукашенко, который сообщил о наличии у президента России Владимира Путина мирного плана по Украине, одобренного Соединёнными Штатами.

«Мне сложно реагировать на слова Лукашенко. Честно говоря, он живёт в своём мире. Он живёт уже три десятилетия в этом доме, который сам построил, но этот дом размером с целую страну. Я хочу, чтобы он помнил, что его страна независима», — сказал Зеленский.

Ранее Лукашенко заявил, что Зеленский должен прекратить агрессивную риторику, поскольку уже имеется конкретный план по прекращению боевых действий. По словам белорусского президента, на столе лежит «очень хорошее» предложение по урегулированию ситуации на Украине, с которым во время встречи на Аляске был ознакомлен Дональд Трамп, чтобы обсудить его в Вашингтоне.